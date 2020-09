En una extensa rueda de prensa, ofrecida en el despacho de alcaldía, esta mañana, Carmen Flores ha pormenorizado las distintas actuaciones y planes que está poniendo en marcha el Ayuntamiento con motivo de los trabajos de desinfección que se están llevando a cabo en los parques y espacios públicos, y también, los que se activarán a partir del jueves, 10 de septiembre, con motivo de la apertura de los colegios.

La alcaldesa ha señaló que, desde que se inició la desescalada y una vez que se autorizó el uso de los parques infantiles, el Ayuntamiento viene realizando una acción de desinfección diaria en estos espacios, tarea que se ha ampliado y cumplimentado con las dos desinfecciones semanales que está realizando la Limpieza Viaria en estas zonas.

Se ha descartado, por ahora, una desinfección en calles, tal como se hizo durante el estado de alarma, ya que las condiciones han variado mucho, por estar la gente en la calle y los comercios abiertos, y porque hay un informe de la Organización Mundial de la Salud en el que no se recomienda la fumigación de lugares al aire libre, como las calles y los mercados, porque el desinfectante es inactivado por la suciedad de esos espacios.

Según argumenta la OMS es poco probable que la fumigación química cubra adecuadamente todas las superficies, sobre todo porosas como las aceras, durante el tiempo necesario para inactivar los agentes patógenos del virus. Además, el rociamiento de desinfectantes puede ser perjudicial para la salud humana incluso en espacios públicos.

Colegios Públicos

También ha informado con detalle de las medidas que el Ayuntamiento ha tomado para poner los recursos necesarios en cuanto a los trabajos de desinfección de los centros escolares durante el horario lectivo. Ha señalado que ya se ha efectuado, durante este fin de semana, una desinfección general de todos los colegios por una empresa homologada que ha contratado el Ayuntamiento. También se procederá el próximo miércoles a realizar una desinfección de los espacios exteriores de los colegios por el Servicio de Limpieza Viaria.

Estos trabajos se completarán con la designación de una persona por colegio que será el agente de desinfección diaria durante las horas en que esté en funcionamiento las aulas, realizándose la limpieza ordinaria de los colegios en horario de tarde.

También participará y colaborará el Ayuntamiento en regular el acceso a los colegios en horario de entrada y en el de salida, y para ello, habrá un personal específico para cortar al tráfico las calles de los colegios durante el tiempo asignado a la llegada he ida de los alumnos.

La alcaldesa ha expresado que estas labores debían de haberse ejecutado por la Junta de Andalucía, o al menos, haberlas consensuado con los Ayuntamientos, hecho que no se ha producido. Aun así, ha dicho, el Ayuntamiento no va dejar de asumir esas tareas por el bien de los niños y niñas del pueblo, y también por el resto de la comunidad escolar.

MATEO URBANO

Carmen Flores ha concluido su comparecencia con una reflexión sobre las últimas declaraciones del concejal de APD, Mateo Urbano. Ha sentenciado la alcaldesa que la política es una ciencia muy noble que persigue el bien común, así lo he entendido ella toda su vida, pero sin embargo, todo el mundo no lo entiende de esta forma. Ha hablado Carmen de que su función en la política y en el Ayuntamiento es ayudar a conseguir una sociedad mejor y más justa y que tiene por norma no valorar los comentarios de otros partidos políticos, aunque ha sido tal el despropósito de la rueda de prensa que ofreció Progreso y Democracia de Aguilar el pasado día que no podía por menos que aclarar algunos asuntos.

Ha indicado que Mateo Urbano no ha hecho otra cosa más que mentir y confundir en sus declaraciones con la idea de alimentar su sobredosis de autoestima y protagonismo. La política, ha dicho, a muchos les viene grande, siempre hay que saber dónde y cómo debemos actuar y a Urbano lo que le importa es desfigurar los hechos, aunque nunca me ha explicado el motivo.

Seguidamente, la Regidora del Consistorio aguilarense ha hecho hincapié en que el portavoz de APD ha cuestionado que me coja diez días de vacaciones después de una extenuante tarea desde el mes de marzo que es cuando aparece esta pandemia. Me parece mezquino, ha recalcado, que se utilice este comentario, ya que este Ayuntamiento nunca ha estado desatendido. Además, yo he estado permanentemente en contacto con mi Equipo de Gobierno.

A detallado Carmen Flores que APD registró un escrito en el Ayuntamiento sabiendo que ese mismo día por la tarde habría una reunión donde se tratarían esos mismos temas. Además, posteriormente realiza una rueda de prensa, conociendo que yo ya los había convocado, diciendo que no se les informa. Cuando no hay cosas negativas, dice, se las inventan. En cuestiones importantes es el propio consistorio quien tiene que mantener informados a los grupos municipales, sin embargo en el día a día son ellos quienes tienen que preguntar cuando tengan interés por algo. Es triste, dijo, pero pienso que desde la oposición sólo se actúa de cara a la galería y realmente no sé hasta qué punto les están interesando las cuestiones de esta localidad.

Carmen Flores ha puntualizado que no hay ningún rigor en las declaraciones de APD cuando afirma que la gestión de este Equipo de Gobierno está siendo peor que la del PSOE. Cualquiera que lo oiga, dijo, dirá ¿este hombre vive en Aguilar? Hemos pasado ya por tres pandemias, la primera fue de origen político en 1979 tras la dictadura franquista con el Partido Comunista a la cabeza. Posteriormente, en 1995 nos tocó superar una económica tras una mala gestión del PSOE y fue Izquierda Unida quien sacó a Aguilar de la miseria y la ruina. En estos tiempos estamos viviendo la tercera, una pandemia sanitaria que viene aderezada por otra mala gestión, también del Partido Socialista.

Para finalizar, la alcaldesa ha afirmando que Izquierda Unida tomará las medidas necesarias para salir adelante pero no con las propuestas absurdas de APD. Seguiremos trabajando como hasta ahora lo venimos haciendo. Este Equipo de Gobierno es trabajador, honrado y cabal. Soy una persona que acepta críticas, estoy acostumbrada a ellas y a los aplausos. No me nubla la mente ni lo negativo ni lo positivo, sé que tengo que tener la cabeza fría, atenta y alerta para continuar por el buen camino y por la buena gestión. Siempre voy a actuar desde la sensatez y desde el cariño a mi pueblo. Nunca voy a consentir que se mienta en este sentido, al menos mientras yo lo sepa.