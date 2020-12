Cunde el optimismo en Puente Genil, en Montilla, en Priego de Córdoba, en Montalbán… Los municipios del Sur de Córdoba llegan a las fiestas navideñas con los mejores datos de covid-19 desde septiembre, con los contagios reducidos al mínimo y con la incidencia por 100.000 habitantes más baja de toda la provincia, de manera que hay muchas localidades a cero y un puñado por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, el índice que las autoridades sanitarias más estrictas señalan como barrera bajo la cual es posible una desescalada con todas las garantías.

Las 29 localidades que conforman el Distrito Sanitario Sur anotan a 22 de diciembre una tasa de 108,8 casos por 100.000 habitantes, frente a la media 138,7 del conjunto de la provincia. Este dato supone un verdadero balón de oxígeno para la Campiña Sur, la Subbética y el Guadajoz, las tres comarcas geográficas que la componen, azotadas por esta segunda ola del SARS-CoV-2 de manera durísima. Tras registrar focos puntuales durante los meses de verano en Montilla, Fernán Núñez, Montalbán, La Rambla o Lucena, el 28 de octubre, con un índice de 419,3 casos por 100.000 habitantes, la Junta de Andalucía optaba por el cierre perimetral de las localidades, una decisión única en el conjunto de la provincia.

El confinamiento tardó en surtir efecto, y diez días más tarde la tasa subía hasta los 678 casos por 100.000 habitantes, absolutamente al límite. Las reiteradas llamadas de atención de las administraciones públicas y la concienciación de la población, con importantes renuncias durante meses, han ayudado a alcanzar la situación actual, que anima a vivir la Navidad con optimismo.

Un total de 261.145 personas, el 34% de toda la población cordobesa, viven en el distrito sanitario Sur. La zona ha sumado 9.238 positivos desde el inicio de la pandemia, con 189 fallecidos y 7.860 pacientes recuperados. La Navidad se encara, puede afirmarse, con la curva de la segunda ola totalmente doblegada.

Así, hay ocho localidades donde la tasa de incidencia es cero, es decir, que han logrado liquidar el virus. Son Almedinilla, Encinas Reales, Doña Mencía, Fuente-Tójar, La Guijarrosa, Moriles, Palenciana y Zuheros. Para llegar a esta situación, se consideran los cantagios en 14 días. Otros tres municipios no han sumado ni una sola infección en la última semana, por lo que la incidencia también es mínima: Carcabuey, Castro del Río y La Rambla. Algunas de estas localidades han logrado superar situaciones durísimas, como Zuheros, Fuente-Tójar y La Rambla, que en determinados momentos han alcanzado las cotas más altas de toda la provincia.

Por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes, el límite que las autoridades sanitarias más estrictas aconsejan no superar para una desescalada con garantías, se encuentran Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán y Priego de Córdoba, el único de más de 20.000 habitantes en este listado.

El único punto negro se encuentra en Baena, con un índice de 539,3 y 104 positivos registrados en los últimos 14 días. El número de infectadosempezó a elevarse la pasada semana con la detección de un brote en una residencia de mayores, que cuenta en la actualidad con unos 40 contagios; la Consejería de Salud y Familias, de hecho, ha llegado a medicalizar el centro, pues se teme que este número pueda verse incrementado.

No obstante, la exponencial subida de casos no está centrada únicamente en este geriátrico, ya que en torno a la mitad de los nuevos contagios no pertenecen a ella, sino a ciudadanos sin un rango de edad determinado y que, probablemente, hayan podido contagiarse tras reuniones en las que no se han respetado las normas establecidas.

El listado completo se incluye a continuación. El primer dato hace referencia a los contagios en los últimos 14 días, y el segundo a la incidencia por 100.000 habitantes.