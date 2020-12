Hoy evoco sobre todo tu infancia, ese eslabón de la vida que guardaste celosamente en el doloroso silencio del alma. Sé de tu niñez nada halagüeña, iniciada al comienzo de la fratricida guerra. Sé del desamparo de la orfandad que agravó tu desdicha y te causó un desgarro emocional que nunca superaste. Sé que de chiquillo resististe con dolor el desdén del destino, que las hambrunas de posguerra te llevaron al refugio de tus abuelos y tíos ante la prematura muerte de tus padres. Cuántos sufrimientos silenciados y qué heroicidad más grande superar tal designio.

Aun así supiste encarrilar la vida hacia la armonía de asentarla en la realidad propia de tus coetáneos. Creaste tu familia con el arresto desmedido que exigió los duros tiempos afrentados. Y por ella hiciste todos los sufrimientos y esfuerzos requeridos. Es inevitable sentir un gran dolor al compartir estos sentimientos como dedicatoria para despedir a quien me brindó todo el cariño de su existencia.

Y junto al padre despido también al camarada, pues esa dualidad fue inherente en nuestras vidas. Tu militancia en defensa del humanismo fue la enseñanza que me ayudó a desafiar la vida. Tu compromiso político el legado y la luz que guía mis anhelos permanentes de justicia y libertad. Cuánta ejemplaridad en los viejos comunistas que, sin saber leer ni escribir, concibieron como nadie la grandeza del marxismo. Ni falta que os hizo, pues la injusticia y la infamia de la dictadura fue el mayor acicate que pedíais recibir para afianzar la disputa mantenida por derrotarla, aun a riesgo de la propia vida. No hay mayor generosidad que la de arriesgar o dar la vida en defensa de la de los demás.

Como Juan Jurado, reconozco que he conocido a muchos militantes del PCE que no les hacía falta el carnet para ser “comunistas”, también he conocido a otros, que no lo eran por mucho carnet que presentaran. Los primeros, con carnet o sin carnet, me enseñaron, como tú, que ser comunista es ser radicalmente demócrata, porque no hay democracia sin justicia social. Que ser comunista es estar dispuesto siempre a compartir trabajo y esfuerzo por un mundo más sostenible y acogedor, que ser comunista es sentir en comunidad el dolor de los que sufren y de las que sufren desigualdad, que ser comunista es estar en contra de este sistema depredador que se está cargando el planeta y, con él, el futuro de las generaciones venideras. Que ser comunista es ser profundamente respetuoso con los que no piensan como nosotros, y desde la diferencia y el respeto por ella, buscar “lo común”, lo que nos une como humanos. Que ser comunista es defender una sanidad y una educación universal y libre, vacunando a las personas de cualquier adoctrinamiento, con el libre pensamiento, con la razón y los argumentos.

Si hoy vuelvo a hablar de mi padre no es tanto por recordar sus bondades humanas, que las tenía y muchas, vengo a hablarles de algo más importante: de su fidelidad en la lucha por conseguir un mundo mejor, que es la mayor y mejor herencia que he recibido. Vengo a contar que eso lo aprendí principalmente de él con su ejemplo de militancia infinita.

Padre, hoy te extraño, te recuerdo, te echo de menos y, ahora que no estás, es que comprendo, cuanto de verdad te quiero.

¡Hasta siempre camarada! que la tierra te sea leve.