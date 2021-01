Introducción:

-¿Os imagináis en cualquier pueblo de Alemania a día de hoy alguna simbología (Cruz por ejemplo), colocada en su momento en homenaje a los soldados nazis caídos por Dios y por la Patria en este pueblo anteriormente mencionado?

-¿Os imagináis en cualquier pueblo de Italia a día de hoy alguna simbología (Cruz por ejemplo) colocada en su momento en homenaje a los soldados de Benito Mussolini caídos por Dios y por la Patria en este pueblo anteriormente mencionado?

Inimaginable ¿verdad?, de hecho en Alemania cualquier tipo de simbología Nazi eso está penado como delito.

Alemania, sí, la primera potencia de Europa y yo diría más, allí (Alemania) se homenajea a los tantos millones de Judíos “exterminados”, aunque esto le pueda parecer sorprendente a much@s. Por ello están los museos del Holocausto y campos de concentraciones para no olvidar la Historia y lo que sucedía en estos lugares.

-Pues resulta que en pleno Siglo XXI, 2021 los homenajes, exaltaciones y simbología en España siguen ocurriendo con su Dictador Francisco Franco (Dictador a la altura de los dos anteriores mencionados), y yo me pregunto: ¿Hasta cuándo? ¿Cómo nos mirarán desde Europa- Comunidad Económica Europea a España? Sinceramente, no lo sé, pero sí que deberían tomar buena nota los mandatarios de turno e ir tomando medidas de una vez por todas y finalizar con esta lacra.

-Una vez hecha esta pequeña introducción a modo de información y solicitud, quiero manifestar lo siguiente:

-Ante los acontecimientos producidos en Aguilar de la Frontera con la retirada de la cruz de los caídos por el bando Nacional Franquista de soldados aguilarenses y que fue colocada en Honor a estos Caídos provocando todo el escándalo que este hecho ha provocado con todo tipo de comentarios, descalificaciones y demás tropelías quisiera expresar mi opinión al respecto.

-Nada más lejos de la realidad que con este acontecimiento lo único que se ha hecho ha sido cumplir con la Ley, una Ley de Memoria Histórica aprobada en Andalucía año 2017 aprobada por todos los Grupos o Partidos Políticos a favor, exceptuando al PP que se abstuvo (no votó en contra), y anteriormente a nivel nacional con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero año 2011 aprobada por todos los Grupos o Partidos Políticos a excepción del PP que votó en contra en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, lo que se ha hecho ha sido cumplir con la Ley de Memoria Histórica aprobada por mayoría absoluta a nivel nacional y en Andalucía como comunidad autónoma Que no quede dudas al respecto de por dónde viene esto y quien aprobó dicha Ley.

Dicha ley que por cierto se está cumpliendo en toda la Geografía Española con retiradas de títulos honoríficos al Dictador, nombres de callejeros, propiedades (Pazo de Meiras) e incluso ser Desterrado del Valle de los Caídos por ejemplo. Qué quiero decir con esto, pues que no haberse cumplido con la Ley pudiera haberse enfrentado el Ayuntamiento de Aguilar a posibles sanciones para más adelante la Cruz de los Caídos tener que ser retirada de donde se ubicaba en el Llanito de las Descalzas. Porque no nos olvidemos que las Leyes están para cumplirlas, aunque de esto último algún que otro Partido Político o Rey emérito no sean muy afines a cumplir con las Leyes; pero eso es otra cuestión que nada tiene que ver con este manifiesto.

-Que con las palabras “arrojadas” por el Obispo de Córdoba Demetrio “aténganse a las consecuencias con tocar el sentimiento de los Cristianos”, decir que yo también soy Cristian@ y este Señor no me representa absolutamente nada ni de lo que dice, ni como lo dice, ni cómo ejerce su predicación hacia los Cristianos de bien. Par mí existe mucho odio en sus palabras. Este Señor parece que vive “anclado” en el Blanco y Negro todavía con todo lo que eso significaba para la Iglesia. Nada más que decir al respecto, sólo que esta opinión la hago desde el máximo respeto a tod@s los Cristian@s de Aguilar de la Frontera, sean afines al Partido Político que sean.

-Con respecto a la imagen que ha salido en todas las redes de la Cruz de los Caídos una vez retirada en un vertedero o vacie de la vecina localidad de Moriles y antes de ser destruida, quiero decir que no entiendo tanto “alarmismo” hacia esa imagen cuando lo que se ha hecho ha sido lo normal, se quita este símbolo y se deposita en el vacie o vertedero. Lo que no es normal y con esto no observo tanta “repulsa” ni tanto “sentimiento” o tanta “indignación” es que continúen tantísimos cuerpos a lo largo de toda la geografía española arrojados-tirados ejecutados y/o torturados por los soldados que defendían el régimen franquista, es decir por lo que se colocó dicha Cruz de las Descalzas, en infinidad de fosas comunes o cunetas, ni nos vieran tanto esas imágenes recuperando estos cuerpos sus familiares para darle una sepultura digna y por esto no observo tanto sentimiento como por una imagen de una Cruz que estaba donde tenía que estar una vez siendo retirada de su antigua ubicación y habiendo sido ofrecida al párroco del pueblo y al convento de las Descalzas siendo rechazada por ambas entidades.

Siguen habiendo multitud de seres humanos “arrojados” en toda España como la Cruz en el vertedero. No nos olvidemos de ellos. ¡Verdad, Justicia y Reparación!

-Y para terminar, como no podría ser de otra manera, quiero mostrar mi máximo respeto y admiración a la Sra. Alcaldesa y al Sr. Antonio Maestre por su valentía ante una decisión de tal magnitud y que me consta sin duda alguna les están costando todo tipo de insultos, amenazas, etc. por lo que yo denomino “la incultura del Pueblo de Aguilar de la Frontera”. Muchas gracias Carmen por hacer de Aguilar un Pueblo más LIBRE y más JUSTO. Te animo a seguir adelante porque no dudo que así será (en peores plazas has toreado). De nuevo, muchas gracias.

Fdo. Un@ de los 26 millones de Hij@ de puta que ordenó fusilar el General Francisco Beca.