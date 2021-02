Siempre tengo la impresión de que demasiada gente no está calibrando de forma debida las consecuencias sanitarias de la pandemia. Dejando al margen a los descerebrados negacionistas –de todo tiene que haber en la viña del Señor-, en líneas generales buena parte de la población frivoliza con lo que está ocurriendo, salvo, claro está, que hayan sentido las fauces hirientes del virus en el ámbito familiar. Así, hace poco, he visto uno de esos vídeos que se difunden infinitamente a través de las redes sociales en el que un médico, tras mostrarnos todas y cada una de las prendas que debe ponerse en su jornada cotidiana, espeta a los jóvenes que mientras él tiene que hacer eso, ellos comparten litronas sin mascarilla y sin ningún tipo de seguridad, sin darse cuenta de que están poniendo en peligro las vidas de sus seres cercanos y, habremos de suponer, queridos. Pues bien, aunque ese mensaje se dirige solamente a un único sector, me temo que los comportamientos irresponsables no son patrimonio exclusivo de ellos, sino que afectan a casi todos los grupos de edad. Y es que, pese a que los científicos se han dejado las pestañas en preparar contrarreloj una vacuna contra la covid, no han sido todavía capaces de crear una que sea eficaz contra la estupidez humana, mal que lleva devorándonos desde el origen de los tiempos.

Mientras tanto, los profesionales sanitarios siguen perdiendo la piel en el empeño. En primer lugar, poniendo sus propias vidas en juego. Ya son incontables los que han muerto en esta desigual batalla, uno de ellos aguilarense de pro: Manuel Barragán. En segundo, tratando de hacerle frente con unas condiciones inapropiadas que han puesto en evidencia lo precario de un sistema sanitario que estimábamos como una de las joyas de la corona. Ahora han salido a la palestra, de golpe y con toda crudeza, todas sus carencias: la falta de personal, especialmente sangrante cuando miles de profesionales están en paro o han tenido que irse al extranjero para ganarse la vida; la falta de medios, hiriente hasta extremos tercermundistas; y, sobre todo, las consecuencias de unas políticas erróneas que han privilegiado el desmantelamiento del servicio de salud público en aras a favorecer lo privado, políticas amparadas en las reglas de un capitalismo salvaje que, bajo la excusa de la libertad de emprendimiento, aunque la realidad sea la de hacer ganar espuertas de dinero a los de siempre, está dispuesto a crear un buen sistema sanitario solo para quien pueda pagarlo.

Suerte que frente a las erradas medidas sanitarias de todos los gobernantes, subrayo el todos, está la profesionalidad de nuestros médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, conductores de ambulancias, etc. (entiéndase tanto hombres como mujeres) que no han dudado en poner lo mejor de sí mismos para atender al maremoto de ingresos diarios, sufriendo unos horarios inhumanos, unos niveles de stress estratosféricos y una precariedad de medios imposibles. Pese a todo, su atención al enfermo ha sido esmerada y humana. Gracias a ellos, sirvan estas líneas de merecido homenaje, las consecuencias de la pandemia han sido menores que las que podrían derivarse de la estulticia de una clase política atrapada entre la Escila de la economía y la Caribdis de la salud.

Diego Igeño